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Глава Держдуми РФ пригрозив перекрити газ і іншим "недружнім" країнам

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 12:23

Глава Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що рішення про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії було правильним і те саме треба зробити з іншими "недружніми" країнами.

Про це він написав у середу у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Болгарія і Польща мали можливість скористатися пропозицією нашого президента про оплату природного газу за рублі. Механізм визначений. Керівники цих країн не схотіли", - заявив він.

"Так само необхідно вчинити і щодо інших недружніх для нас країн", - додав Володін.

Російський монополіст "Газпром" повідомив, що 27 квітня повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь.

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Теми: Росіягазсвіт
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