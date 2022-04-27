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Глава Госдумы РФ пригрозил перекрыть газ и другим "недружественным" странам

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 12:23

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию было правильным и тоже самое нужно сделать с другими "недружественными" странами.

Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

"Болгария и Польша имели возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определен. Руководители этих стран не захотели", - заявил он.

"Так же само необходимо поступить и в отношении других недружественных для нас стран", - добавил Володин.

Российский монополист "Газпром" сообщил, что 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа по России и готовит ответ.

Читайте подробно: Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ.

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Темы: Росcиягазмир
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