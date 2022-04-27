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Британія закликає союзників відправити в Україну військові літаки

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 13:38

Британія та інші західні держави повинні надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.

З таким закликом виступить міністр закордонних справ Ліз Трасс у програмній зовнішньополітичній промові в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Текст промови напередодні оприлюднило міністерство закордонних справ країни.

Трасс у виступі закличе подвоїти підтримку українських збройних сил.

"Ми не можемо заспокоюватися - доля України залишається на волосині", - заявить вона.

"Давайте прояснимо: якщо Путін доб'ється успіху, по всій Європі будуть незліченні страждання і жахливі наслідки для всієї земної кулі. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці. Тому ми маємо бути готові до довгострокової перспективи та подвоїти нашу підтримку України. Важке озброєння, танки, літаки - глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Ми маємо зробити все це", - заявить глава МЗС Британії.

Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання, підвела Україну", і тепер потрібен "новий підхід", скаже Трасс.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше зазначив, що Британія не заперечує, якщо Україна застосувала би надану їй зброю проти цілей на території РФ.

Міністр збройних сил Джеймс Хіппі перед тим сказав, що для України "цілком легітимно" атакувати цілі в глибокому тилу противника, щоб зривати логістику.

Теми: Велика Британіязброя
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