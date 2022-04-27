Британия призывает союзников отправить в Украину военные самолеты

Великобритания и другие западные государства должны предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.

С таким призывом выступит министр иностранных дел Лиз Трасс в программной внешнеполитической речи в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Текст выступления накануне обнародовало министерство иностранных дел страны.

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Трасс в выступлении призовет удвоить поддержку украинских вооруженных сил.

"Мы не можем успокаиваться – судьба Украины остается на волоске", – заявит она.

"Давайте проясним: если Путин добьется успеха, по всей Европе будут бесчисленные страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое вооружение, танки, самолеты - глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Мы должны сделать все это", - заявит глава МИД Британии.

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Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", и теперь требуется "новый подход", скажет Трасс.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее отметил, что Британия не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории РФ.

Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи перед тем сказал, что для Украины "совершенно легитимно" атаковать цели в глубоком тылу противника, чтобы срывать логистику.