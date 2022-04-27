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Байден официально предложил кандидатуру посла США в Украине

Среда, 27 апреля 2022, 13:55

Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно ему, президент направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине.

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О намерении предложить её на эту должность Байден объявил 25 апреля.

Бриджит Бринк сейчас является послом в Словакии, а до этого, среди прочего, была старшей советницей и помощницей секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа, занимаясь вопросами Восточной Европы и Кавказа.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

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Темы: БайденСШАдипломатические отношения
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