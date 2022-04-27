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Розвідка: Країни ОДКБ не хочуть воювати проти України

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 14:45
Розвідка: Країни ОДКБ не хочуть воювати проти України
Колаж ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Натомість члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію".

Деталі: Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ.

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Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

За даними української розвідки, зараз усі країни-учасники ОДКБ, крім Росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення в Україну. 

Також жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Довідка: Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом. Україна не є членом ОДКБ. 

Теми: війнаРосіяБілорусьрозвідка
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