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Разведка: Страны ОДКБ не хотят воевать против Украины

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 14:45
Разведка: Страны ОДКБ не хотят воевать против Украины
Коллаж ГУР Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что страны-члены Организации договора коллективной безопасности не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Несмотря на настойчивость РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В то же время, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию".

Детали: Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая интернациональная организация, в состав которой входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск.

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Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

По данным украинской разведки, сейчас все страны-участники ОДКБ, кроме России и Белоруссии, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.

Также ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Справка Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.

Темы: войнаРосcияБеларусьразведка
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