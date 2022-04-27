Зеленского пригласили на саммит G20, где может находиться Путин
Среда, 27 апреля 2022, 14:50
Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Ранее приглашение получили все члены, в том числе российский лидер Владимир Путин.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность 🇺🇦, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности.
Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20".
Справка: Видодо является нынешним главой G20.
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Россия является одной из стран Большой двадцатки.
Саммит начнется 15 ноября. Все страны-члены уже приглашены на него.