Зеленского пригласили на саммит G20, где может находиться Путин

Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Ранее приглашение получили все члены, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

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Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность 🇺🇦, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности.

Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20".

Справка: Видодо является нынешним главой G20.

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Россия является одной из стран Большой двадцатки.

Саммит начнется 15 ноября. Все страны-члены уже приглашены на него.