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Посольство Австрії повернулося до Києва

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 15:05

Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його у зв’язку з війною. 

Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня. 

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"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії, додавши подяку співробітникам місії.

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У повідомленні не уточнюють, чи повернувся увесь склад місії, чи частина дипломатів. 

Більшість європейських країн, які вивозили посольства зі столиці через загрозу бойових дій, вже повернули їх назад до Києва. Серед останніх повернулася посол Британії Мелінда Сіммонс. Також в Україну, але поки що не в Київ, повернулися перші дипломати США. 

Наскільки відомо, серед країн-членів ЄС і НАТО з Києва у перші тижні війни не виїхав лише посол Польщі Бартош Ціхоцький. 

Теми: Австріядипломатичні відносинивійнаВоєнний стан
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