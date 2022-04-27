Посольство Австрії повернулося до Києва

Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його у зв’язку з війною.

Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.

Реклама:

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd — MFA Austria (@MFA_Austria) April 27, 2022

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії, додавши подяку співробітникам місії.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні не уточнюють, чи повернувся увесь склад місії, чи частина дипломатів.

Більшість європейських країн, які вивозили посольства зі столиці через загрозу бойових дій, вже повернули їх назад до Києва. Серед останніх повернулася посол Британії Мелінда Сіммонс. Також в Україну, але поки що не в Київ, повернулися перші дипломати США.

Наскільки відомо, серед країн-членів ЄС і НАТО з Києва у перші тижні війни не виїхав лише посол Польщі Бартош Ціхоцький.