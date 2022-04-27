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Посольство Австрії повернулося до Києва

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 15:05

Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його у зв’язку з війною. 

Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня. 

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії, додавши подяку співробітникам місії.

У повідомленні не уточнюють, чи повернувся увесь склад місії, чи частина дипломатів. 

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Більшість європейських країн, які вивозили посольства зі столиці через загрозу бойових дій, вже повернули їх назад до Києва. Серед останніх повернулася посол Британії Мелінда Сіммонс. Також в Україну, але поки що не в Київ, повернулися перші дипломати США. 

Наскільки відомо, серед країн-членів ЄС і НАТО з Києва у перші тижні війни не виїхав лише посол Польщі Бартош Ціхоцький. 

Теми: Австріядипломатичні відносинивійнаВоєнний стан
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