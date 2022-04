Посольство Австрії повернулося до Києва

Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його у зв’язку з війною.

Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd