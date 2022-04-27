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Посольство Австрии вернулось в Киев

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 15:05

Австрия вернула свое посольство в Киев после того, как эвакуировала его в связи с войной.

Об этом в официальном Twitter сообщило Министерство иностранных дел Австрии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе.

"Мы солидарны с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной вооруженной агрессии РФ. Как важный сигнал нашей непреклонной солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - сообщил МИД Австрии, добавив благодарность сотрудникам миссии.

В сообщении не уточняют, вернулся весь состав миссии или часть дипломатов.

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Большинство европейских стран, вывозивших посольства из столицы из-за угрозы боевых действий, уже вернули их обратно в Киев. Среди последних вернулась посол Британии Мелинда Симмонс. Также в Украину, но пока не в Киев, вернулись первые дипломаты США.

Насколько известно, среди стран-членов ЕС и НАТО из Киева в первые недели войны не выехал только посол Польши Бартош Цихоцкий.

Темы: Австриядипломатические отношениявойнаВоенное положение
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