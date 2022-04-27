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Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Середа, 27 квітня 2022, 15:44

Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Відповідна заява розміщена на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

"Ця пропозиція, яка є безпрецедентним жестом підтримки країни у стані війни, також передбачає призупинення на один рік усіх антидемпінгових та захисних заходів ЄС щодо експорту української сталі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цей крок покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС і полегшити скрутне становище українських виробників та експортерів в умовах військового вторгнення Росії.

"ЄС ніколи раніше не вживав таких безпрецедентних за своїм масштабом заходів з лібералізації торгівлі: надання Україні нульових тарифів, нульових квот на доступ до ринку ЄС...Ці заходи напряму допоможуть українським виробникам та експортерам. Вони додадуть довіри українській економіці та пошлють сильний сигнал, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти Україні у скрутну годину", - сказав віцепрезидент Єврокомісії та комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

В ЄС також наголосили, що уже вживають заходів на місцях, щоб полегшити наземне перевезення вантажів, щоб допомогти вивозити українську продукцію.

 Наприклад, Комісія вже розпочала лібералізацію умов для українських водіїв вантажівок, які перевозять вантажі між Україною та ЄС, а також полегшення транзиту та використання інфраструктури ЄС для спрямування українського експорту до третіх країн.

ВІДЕО ДНЯ

Пропозицію Єврокомісії тепер мають розглянути та узгодити Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.

Теми: митний кодексЄвропаторгівля
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