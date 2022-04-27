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Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

Среда, 27 апреля 2022, 15:44

Европейская комиссия предложила приостановить на год импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.

Соответствующее заявление размещено на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

"Это предложение, являющееся беспрецедентным жестом поддержки страны в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС по экспорту украинской стали", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить затруднение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

"ЕС никогда раньше не принимал таких беспрецедентных по своему масштабу мер по либерализации торговли: предоставление Украине нулевых тарифов, нулевых квот на доступ к рынку ЕС... Эти меры напрямую помогут украинским производителям и экспортерам. Они добавят доверия украинской экономике и направят сильный сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине в трудный час", - сказал вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис

В ЕС также подчеркнули, что уже принимают меры на местах, чтобы облегчить наземную перевозку грузов, чтобы помочь вывозить украинскую продукцию.

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К примеру, Комиссия уже начала либерализацию условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчение транзита и использование инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

Предложение Еврокомиссии теперь должно рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.

Темы: таможенный кодексЕвропаторговля
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