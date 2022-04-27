Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії

Президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.

Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у виступі до 30-річчя створення Генштабу Національної армії та Дня державного прапора, пише "Європейська правда".

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки і боєздатних засобів. Нині ми гостро усвідомлюємо наслідки", - заявила Мая Санду під час церемонії.

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Президентка визнала, що Молдова "не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливі елементи інфраструктури і не виховала соціальну стійкість".

Вона зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

Мая Санду заявила, що наявність добре підготовленої армії дає країні впевненість у собі і свободу стратегічного вибору, і Молдова має докласти усіх зусиль для створення професійного сучасного війська.

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"Це інвестиція у безпеку та захист країни… Зараз, коли прямо біля наших кордонів йде війна, ми це чудово розуміємо", - наголосила вона.

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