Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии

Президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага, пишет "Европейская правда".

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - заявила Майя Санду во время церемонии.

Президент признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

Мая Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора, и Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска.

"Это инвестиция в безопасность и защиту страны… Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это отлично понимаем", - подчеркнула она.

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