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Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 16:05
Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии
Майя Санду, фото Newsmaker

Президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага, пишет "Европейская правда".

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - заявила Майя Санду во время церемонии.

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Президент признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

Мая Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора, и Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска.

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"Это инвестиция в безопасность и защиту страны… Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это отлично понимаем", - подчеркнула она.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Темы: Молдова
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