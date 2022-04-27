Посадовець оборонпрому зливав росіянам секрети про українські літаки

Військова контррозвідка СБУ викрила на Житомирщині посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

Джерело: управління СБУ в Житомирській області

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Деталі: Насамперед, його цікавили таємні відомості щодо дислокації, а також ремонту та відновлення бойових можливостей військової авіації.

Зрадник збирав відомості та за допомогою месенджерів передавав громадянам РФ, які обґрунтовано підозрюються у причетності і контрольованості спецслужбами країни-агресора. Цими громадянами були рідний брат фігуранта, який у 2014 році перейшов на бік ворога, а нині проходить службу у прокуратурі РФ, та колишній однокурсник.

Зібрані зрадником відомості становлять державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетних обстрілів військового аеродрому, у тому числі масштабів пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту.

Слідчі управління СБУ в Житомирській області повідомили фігуранту кримінального провадження про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.