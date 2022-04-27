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Посадовець оборонпрому зливав росіянам секрети про українські літаки

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 16:24
Посадовець оборонпрому зливав росіянам секрети про українські літаки
фото СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила на Житомирщині посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

Джерело: управління СБУ в Житомирській області

 
фото СБУ

Деталі: Насамперед, його цікавили таємні відомості щодо дислокації, а також ремонту та відновлення бойових можливостей військової авіації. 

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Зрадник збирав відомості та за допомогою месенджерів передавав громадянам РФ, які обґрунтовано підозрюються у причетності і контрольованості спецслужбами країни-агресора. Цими громадянами були рідний брат фігуранта, який у 2014 році перейшов на бік ворога, а нині проходить службу у прокуратурі РФ, та колишній однокурсник.

Зібрані зрадником відомості становлять державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетних обстрілів військового аеродрому, у тому числі масштабів пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту.

 

Слідчі управління СБУ в Житомирській області повідомили фігуранту кримінального провадження про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теми: ЖитомирщинаСБУРосія
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