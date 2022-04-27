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Чиновник оборонпрома сливал россиянам секреты об украинских самолетах

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 16:24
фото СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила в Житомирской области чиновника оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил.

Источник: управление СБУ в Житомирской области

 
фото СБУ

Детали: Прежде всего, его интересовали тайные сведения о дислокации, а также ремонте и восстановлении боевых возможностей военной авиации.

Предатель собирал сведения и с помощью мессенджеров передавал гражданам РФ, которые обоснованно подозреваются в причастности и контроле спецслужбами страны-агрессора. Этими гражданами были родной брат фигуранта, который в 2014 году перешел на сторону врага, а сейчас проходит службу в прокуратуре РФ и бывший однокурсник.

Собранные предателем сведения составляют государственную тайну в сфере обороны и касались украинских боевых самолетов, последствий ракетных обстрелов военного аэродрома, включая масштабы повреждения техники и проведение работ по ее ремонту.

 

Следователи управления СБУ в Житомирской области сообщили фигуранту уголовного производства о подозрении по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Предателю грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Темы: Житомирская областьСБУРосcия
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