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Путін досі запевняє, що виконає всі завдання війни в Україні

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 17:04
Путін досі запевняє, що виконає всі завдання війни в Україні
Володимир Путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін досі запевняє, що всі завдання війни проти України, яку він називає "спеціальною військовою операцією", будуть виконані.

Джерело: Путін під час виступу у Раді законодавців РФ, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Хочу знову наголосити, всі завдання спеціальної військової операції, яка проводиться нами на Донбасі та Україні, розпочатій 24 лютого, будуть безумовно виконані, щоб на історичну перспективу гарантувати безпеку мешканцям Донецької та Луганської народних республік, російського Криму та всієї нашої країни".

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Деталі: Путін також переконував присутніх, що російські військові, розпочавши війну проти України, нібито "запобігли реальній небезпеці, яка вже нависла" над Росією, а також "попередили масштабний конфлікт, який розгорнувся б на нашій (російській – ред.) території, але вже за чужими сценаріями".

"Силам, які історично проводили і проводять курс на стримування Росії... така самостійна, велика, величезна, навіть за їхніми уявленнями, країна не потрібна. Вони вважають, що вона є для них просто за фактом свого існування небезпекою. Хоча це далеко не так. Вони самі становлять для всього світу небезпеку", - розповідав він.

Путін також заявив, що спроба придушити Росію економічно провалилася.

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Також, за його словами, "недруги" Росії "форсували виготовлення нової геополітичної зброї".

"Власне новою вона не є, але, безумовно, (вони) надали їй нових сил, нового імпульсу, зробивши ставку на русофобію неонацистів. З року в рік нахабно, безцеремонно перетворювали сусідню з нами країну – Україну – на анти-Росію", – заявив президент країни-агресора.

Він також заявив, що РФ не може допустити створення "анти-Росії" на "історичних російських територіях" України.

"Коли Росія прихильно, по-дружньому, по-товариському, по-братськи поставилася до створення незалежної Української держави, звичайно, тоді виходили з того, що це буде саме дружня держава, що ми разом йтимемо далі, зміцнюючи та розвиваючи одна одну, створюючи найбільш конкурентні умови для нашого розвитку. Так, у нових історичних умовах, але, звичайно, на створення на історичних російських територіях "анти-Росії" ніхто не розраховував, і допустити ми цього не можемо", - сказав Путін.

Теми: ПутінвійнаРосія
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