Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин до сих пор уверяет, что выполнит все задачи войны в Украине

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 17:04
Владимир Путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин до сих пор уверяет, что все задачи войны против Украины, которую он называет "специальной военной операцией", будут выполнены.

Источник: Путин во время выступления в Совете законодателей РФ, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Хочу вновь подчеркнуть, все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны".

Детали: Путин также убеждал присутствующих, что российские военные, начав войну против Украины, якобы "предотвратили реальную опасность, которая уже нависла" над Россией, а также "упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей (российской – ред.) территории, но уже по чужим сценариям".

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России... такая самостоятельная, большая, огромная, даже по их представлениям, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность", - сказал также он.

Путин также заявил, что попытка удушить Россию экономически провалилась.

Также, по его словам, "недруги" России "форсировали изготовление нового геополитического оружия".

ВИДЕО ДНЯ

"Собственно новым оно не является, но, безусловно, (они) придали ему новые силы, новый импульс, сделав ставку на русофобию неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну – Украину – в анти-Россию", – заявил президент страны-агрессора.

Он также заявил, что РФ не может допустить создание "анти-России" на "исторических российских территориях" Украины.

"Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого Украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "анти-России" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.

Темы: ПутинвойнаРосcия
Главное сегодня

Байден будет просить Конгресс о $33 млрд в поддержку Украины

ВИДЕОАмериканские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов

На Херсонщине оккупантам не хватает "массовки" для "референдума" - замглавы облсовета

фотоЗеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time

фотоРоссияне ударили по жилым кварталам Нью-Йорка на Донетчине, трое погибших

Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине

Все новости...
Путин
Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну
Песков: Об обмене Медведчука на украинских военніх речь не идет
ОП: Время и контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены
Последние новости
18:15
Байден будет просить Конгресс о $33 млрд в поддержку Украины
18:12
Оккупанты захватили музей со скифским золотом в Мелитополе
18:04
Украина провела очередной обмен пленными: спасли 45 украинцев
18:03
Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay продаст бизнес в России
17:53
Запорожская область: оккупанты украли 61 тонну зерна
17:40
УЗ добавляет сообщение с Польшей для Ровно и Бердичева
17:40
У домработницы Медведчука изъяли полмиллиона долларов
17:30
ВИДЕОАмериканские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов
17:23
ГБР изъяло более $192 тысячи из банковской ячейки экс-нардепа из когорты Януковича
17:19
Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины
Все новости...