Путин до сих пор уверяет, что выполнит все задачи войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин до сих пор уверяет, что все задачи войны против Украины, которую он называет "специальной военной операцией", будут выполнены.

Источник: Путин во время выступления в Совете законодателей РФ, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Хочу вновь подчеркнуть, все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны".

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Детали: Путин также убеждал присутствующих, что российские военные, начав войну против Украины, якобы "предотвратили реальную опасность, которая уже нависла" над Россией, а также "упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей (российской – ред.) территории, но уже по чужим сценариям".

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России... такая самостоятельная, большая, огромная, даже по их представлениям, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность", - сказал также он.

Путин также заявил, что попытка удушить Россию экономически провалилась.

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Также, по его словам, "недруги" России "форсировали изготовление нового геополитического оружия".

"Собственно новым оно не является, но, безусловно, (они) придали ему новые силы, новый импульс, сделав ставку на русофобию неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну – Украину – в анти-Россию", – заявил президент страны-агрессора.

Он также заявил, что РФ не может допустить создание "анти-России" на "исторических российских территориях" Украины.

"Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого Украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "анти-России" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.