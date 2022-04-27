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Глава та 418 депутатів Держдуми РФ отримали підозри від прокуратури України

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 17:25
В'ячеслав Володін, фото з сайту knews.kg

Голові Державної Думи РФ В'ячеславу Володіну та 418 депутатам думських Федеральних Зборів повідомлено про підозру.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення про підозри Голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)".

Деталі: За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної Думи Федеральних Зборів РФ підтримали постанову із зверненням до президента РФ Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Донецької та Луганської псевдореспублік як "самостійних, суверенних і незалежних держав".

Також 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР" та "ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

Теми: РосіяУкраїнапрокуратура
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