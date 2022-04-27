Глава и 418 депутатов Госдумы РФ получили подозрения от прокуратуры Украины

Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и 418 депутатам думского Федерального Собрания сообщено о подозрении.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального Собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года во время заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании Донецкой и Луганской псевдореспублик как "самостоятельных, суверенных и независимых" государств".

Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственными подразделениями региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.