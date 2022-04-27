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Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 18:12

В уряді Угорщини прокоментували лист Єврокомісії, який запускає процес обмеження фінансування Будапешта через корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відповідь міністра Гуйяша на лист Єврокомісії щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права: виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - написав у Twitter речник угорського прем’єра Золтан Ковач.

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Він пообіцяв, що детальна відповідь на лист буде представлена в четвер на пресконференції.

Нагадаємо, представники Європейського Союзу надіслали в середу офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Високопоставлені чиновники ЄС сказали, що справа зосереджена на системних помилках у державних закупівлях Угорщини, які не змогли запобігти єдиним торгам, конфлікту інтересів та ризику корупції.

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Теми: УгорщинаЄС
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