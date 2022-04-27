Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 18:12

В уряді Угорщини прокоментували лист Єврокомісії, який запускає процес обмеження фінансування Будапешта через корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відповідь міністра Гуйяша на лист Єврокомісії щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права: виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - написав у Twitter речник угорського прем’єра Золтан Ковач.

Він пообіцяв, що детальна відповідь на лист буде представлена в четвер на пресконференції.

Нагадаємо, представники Європейського Союзу надіслали в середу офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Високопоставлені чиновники ЄС сказали, що справа зосереджена на системних помилках у державних закупівлях Угорщини, які не змогли запобігти єдиним торгам, конфлікту інтересів та ризику корупції.

Теми: УгорщинаЄС
Головне сьогодні

Байден проситиме Конгрес про $33 млрд на підтримку України

Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 45 українців 

У хатньої робітниці Медведчука вилучили пів мільйона доларів

ВІДЕОАмериканські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі, яке доводить звірства окупантів

На Херсонщині окупантам бракує "масовки" для "референдуму" - заступник голови облради

фотоЗеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time

Усі новини...
Угорщина
ЄС зробив перший крок до скорочення фінансування Угорщини за корупцію
Сійярто використав тези роспропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні
"До війни уявлення не мав, як працює артилерія, ніколи навіть автомат в руках не тримав". Історія етнічного угорця, який захищає Україну
Останні новини
19:25
Частину військ Росія забрала з Маріуполя на запорізький напрямок – розвідка США 
19:10
ЗСУ звільнили селище на Харківщині й стримали наступ РФ – зведення Генштабу
19:07
Фрідман та партнери продали мобільного оператора в Алжирі за 680 мільйонів доларів
18:52
Нідерланди надішлють в Україну групу експертів для збору доказів про військові злочини РФ
18:37
Через бойові дії відключені 47 газорозподільних станцій – Оператор ГТС
18:35
Українську військову техніку ремонтуватимуть у Болгарії - Зеленський
18:33
відеоПід Херсоном горять плавні
18:27
Веревський купує сам у себе 130 тисяч гектарів землі, щоб підтримати Kernel – Forbes
18:15
Байден проситиме Конгрес про $33 млрд на підтримку України
18:12
Окупанти захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі
Усі новини...