Будапешт отреагировал на угрозу лишения средств ЕС заявлениями о войне в Украине

В правительстве Венгрии прокомментировали письмо Еврокомиссии, которое запускает процесс ограничения финансирования Будапешта из-за коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ответ министра Гуйяша на письмо Еврокомиссии по поводу механизма обусловленности в контексте верховенства права: избиратели Венгрии четко высказались 3 апреля. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", - написал в Twitter спикер венгерского премьера Золтан Ковач.

Он пообещал, что подробный ответ на письмо будет представлен в четверг на пресс-конференции.

Напомним, представители Европейского Союза направили в среду официальное письмо Венгрии, что стало первым шагом к применению нового механизма сокращения финансирования за подрыв стандартов верховенства права в блоке.

Высокопоставленные чиновники ЕС сказали, что дело сосредоточено на системных ошибках в государственных закупках Венгрии, которые не смогли предотвратить единые торги, конфликт интересов и риск коррупции.