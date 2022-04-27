Канада запровадила санкції проти 203 представників так званих "Л/ДНР"

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ці нові заходи накладають обмеження на 11 високопосадовців та 192 інших членів народних рад так званих "Луганської та Донецької народних республік", які є причетними до постійних порушень російським режимом суверенітету та територіальної цілісності України.

Реклама:

"Спроба анексії російським режимом окремих районів Донбасу є грубим порушенням міжнародного права. Сьогоднішні заходи посилюють тиск на президента Путіна та тих, хто причетний до жахливих подій, що відбуваються в Україні" - йдеться у повідомленні МЗС Канади.

Канада продовжує закликати до негайного виведення російських військ з української землі. Канада координуватиме подальші дії зі своїми партнерами у міжнародному співтоваристві та продовжуватиме притягувати президента Путіна та його спільників до відповідальності за безглузду війну проти України, заявили у відомстві.

"Канада не буде стояти осторонь і спостерігати, як президент Путін та його спільники безкарно намагаються перекроїти кордони України. Треба поважати міжнародне право. Канада використовує всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, і щоб ті, хто причетний до порушень міжнародного права, відповідали за свої злочини" - наголосила Мелані Жолі.