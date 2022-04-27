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Канада ввела санкции против 203 представителей так называемых "Л/ДНР"

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 18:51

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в ответ на незаконное и неоправданное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эти новые меры налагают ограничения на 11 высокопоставленных должностных лиц и 192 других членов народных советов так называемых "Луганской и Донецкой народных республик", причастных к постоянным нарушениям российским режимом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Попытка аннексии российским режимом отдельных районов Донбасса является грубым нарушением международного права. Сегодняшние меры усиливают давление на президента Путина и тех, кто причастен к ужасающим событиям, происходящим в Украине", - говорится в сообщении МИД Канады.

Канада продолжает призывать к немедленному выводу российских войск из украинской земли. Канада будет координировать дальнейшие действия со своими партнерами в международном сообществе и будет продолжать привлекать президента Путина и его подельников к ответственности за бессмысленную войну против Украины, заявили в ведомстве.

 "Канада не будет стоять в стороне и наблюдать, как президент Путин и его подельники безнаказанно пытаются перекроить границы Украины. Следует уважать международное право. Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить соблюдение международного порядка, основанного на правилах, и чтобы те, кто причастен к нарушениям международного права, отвечали за свои преступления", - подчеркнула Мелани Жоли.

Темы: Канадасанкции
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