У Білорусі парламент дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян

Автобус силовиків під час мітингу у Білорусі у 2020 році, фото Getty Images

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила у другому читанні проєкт зміни законодавства, яке регулює роботу внутрішніх військ МВС РБ. Документ дає право силовикам застосовувати бойову техніку проти мирного населення.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: На засіданні було ухвалено проект закону "Про зміну законів з питань діяльності внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ".

Зокрема, законопроєктом передбачаються віднесення до основних завдань внутрішніх військ їхньої участі в "охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки, безпеки охоронюваних осіб та об'єктів, що охороняються, режиму надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму в зоні проведення контртерористичної операції, у заходах щодо посилення охорони держкордону республіки".

Також військовослужбовцям внутрішніх військ Білорусі нібито з метою виконання "покладених на них завдань" надаються права на зберігання та носіння зброї, вивчення обстановки у районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

Документ наділяє внутрішні війська повноваженнями "на застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на руйнування чи знищення майна всіх форм власності".

Окрім іншого, законопроект передбачає поширення заходів державного захисту на військовослужбовців, осіб цивільного персоналу внутрішніх військ та їхніх близьких.