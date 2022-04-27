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В Беларуси парламент разрешил применять боевую технику против граждан

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 19:01
Автобус силовиков во время митинга в Беларуси в 2020 году, фото Getty Images

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила во втором чтении проект изменения законодательства, регулирующего работу внутренних войск МВД РБ. Документ дает право силовикам применять боевую технику против мирного населения.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: На заседании был принят проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел".

В частности, законопроектом предусматриваются отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в "охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мероприятиях по усилению охраны госграницы республики".

Также военнослужащим внутренних войск Беларуси якобы в целях выполнения "возложенных на них задач" предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том числе с использованием технических средств.

Документ наделяет внутренние войска полномочиями "на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности".

Помимо прочего, законопроект предусматривает распространение мер государственной защиты на военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их родственников.

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Темы: Беларусьзаконодательство
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