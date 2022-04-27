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Опубліковано відео обстрілу з РПГ "міністерства держбезпеки" у Придністров'ї

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 19:03

У соціальних мережах зявилось відео обстрілу будівлі так званого Міністерства державної безпеки невизнаного Придністров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікував Телеграм-канал "Перший придністровський".

На відео з камер спостереження можна побачити трьох невідомих, які приїхали на автомобілі марки "SsangYong" сірого кольору.

Кожен із них зробив по одному пострілу з ручного протитанкового гранатомета по будівлі.

Перші два постріли влучили у фасад, а третій постріл був найпотужнішим і влучив у вікно другого поверху. На обстріл знадобилося менше 20 секунд.

Після цього невідомі зникли на авто. Влада Придністров'я заявляє, що всі троє нелегально прибули з території України і потім відразу повернулися.

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Про те, що відбувається у Придністров’ї та як варто діяти Україні дивіться у нашому відеопоясненні.

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Теми: Придністров'ятеракт
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