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Опубликовано видео обстрела из РПГ "министерства госбезопасности" в Приднестровье

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 19:03

В социальных сетях появилось видео обстрела здания так называемого Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовал телеграмм-канал "Первый приднестровский".

На видео с камер наблюдения можно увидеть троих неизвестных, приехавших на автомобиле марки "SsangYong" серого цвета.

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Каждый из них произвел по одному выстрелу из ручного противотанкового гранатомета по зданию.

Первые два выстрела попали в фасад, а третий выстрел был самым мощным и попал в окно второго этажа. На обстрел ушло меньше 20 секунд.

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После этого неизвестные скрылись на авто. Власти Приднестровья заявляют, что все трое нелегально прибыли с территории Украины и затем сразу вернулись.

О том, что происходит в Приднестровье и как следует действовать Украине, смотрите в нашем видеообъяснении.

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Темы: Приднестровьетеракт
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