Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія блокує реекспорт боєприпасів для німецьких "Gepard", які мають передати Україні

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 20:03
установка Gepard, фото Міноборони

Уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються у зенітних самохідних установках Gepard, які Німеччина планує поставити Україні.

Про це повідомляє швейцарський телеканал SRF, пише "Європейська правда".

У вихідні з'явилися повідомлення про те, що Швейцарія наклала вето на прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів, але тоді не було ясно, про які саме боєприпаси йшлося. Швейцарія посилається на свою політику нейтралітету, яка забороняє їй відправляти військове спорядження до зони конфліктів.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), який відповідає за військово-технічну співпрацю із зарубіжними країнами, отримав два запити від Німеччини з проханням дати добро на відправку боєприпасів в Україну. Серед них були 35-мм боєприпаси Gepard, а також 12,7-мм боєприпаси.

На САУ Gepard встановлена ​​35-мм спарена гармата, яка, як і пов'язані з нею боєприпаси, були виготовлені Oerlikon-Bührle. Сьогодні компанія належить німецькому концерну Rheinmetall. Боєприпаси калібру 12,7 міліметра зазвичай використовуються у великокаліберних кулеметах.

Федеральна влада Швейцарії підтвердила, що відхилила запити Німеччини.

Незрозуміло, які боєприпаси тепер Німеччина відправить до України після відмови з Берна. Це можуть бути боєприпаси, які вивозилися на реекспорт без обмежень раніше. Або це боєприпаси, які частково виготовлялися у Швейцарії, а доопрацьовувалися за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

У другому випадку реекспорт в Україну також можливий без згоди Швейцарії – на підставі виключення зі швейцарського законодавства про військові матеріали.

Нагадаємо, Швейцарія відступила від своєї традиційної нейтральності, приєднавшись до санкцій ЄС проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Теми: Швейцарія
Головне сьогодні

відео (оновлено)У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал

доповненоРосія атакувала центр Києва: влучили в об'єкт і житловий сектор

Україна буде вимагати максимум від партнерів щодо гарантій безпеки – Зеленський

Байден проситиме Конгрес про $33 млрд на підтримку України

Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 45 українців 

У хатньої робітниці Медведчука вилучили пів мільйона доларів

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарія відхилила запит Німеччини на реекспорт боєприпасів до України - ЗМІ
Швейцарці підтримують посилення співпраці із НАТО, але не членство – опитування
Аліна Кабаєва як фактична дружина Путіна має бути під санкціями Швейцарії – нардепи
Останні новини
21:02
МАПАРосіяни вдруге за день обстріляли прикордонників на Чернігівщині
21:01
У Фінляндії конфіскували Ferrari і моторні човни путінського олігарха Ротенберга
20:41
Німеччина готується до раптової зупинки поставок газу з Росії – Шольц
20:38
відео (оновлено)У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
20:23
доповненоРосія атакувала центр Києва: влучили в об'єкт і житловий сектор
20:22
П'ять діб по замінованих полях: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя
20:12
документОкупанти планують створення "Південної Русі" на території України – ЗМІ
20:08
Українські заводи, що працюють для BMW та Porsche, повернулися до 100% завантаження
20:07
Україна буде вимагати максимум від партнерів щодо гарантій безпеки – Зеленський
19:49
оновленоУ небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети
Усі новини...