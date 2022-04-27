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Швейцария блокирует реэкспорт боеприпасов для немецких "Gepard", которые должны передать Украине

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 20:03
Швейцария блокирует реэкспорт боеприпасов для немецких Gepard, которые должны передать Украине
установка Gepard, фото Минобороны

Правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых в зенитных самоходных установках Gepard, которые Германия планирует поставить Украине.

Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF, пишет "Европейская правда".

В эти выходные появились сообщения о том, что Швейцария наложила вето на просьбу Германии о реэкспорте боеприпасов, но тогда не было ясно, о каких именно боеприпасах шла речь. Швейцария ссылается на свою политику нейтралитета, которая запрещает ей отправлять военное снаряжение в зоны конфликтов.

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Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), отвечающий за военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, получил два запроса от Германии с просьбой дать добро на отправку боеприпасов в Украину. Среди них были 35-мм боеприпасы для Gepard, а также 12,7-мм боеприпасы.

На САУ Gepard установлена 35-мм спаренная пушка, которая, как и связанные с ней боеприпасы, были изготовлены компанией Oerlikon-Bührle. Сегодня компания принадлежит немецкой группе Rheinmetall. Боеприпасы калибра 12,7 миллиметра обычно используются в крупнокалиберных пулеметах.

Федеральные власти Швейцарии подтвердили, что отклонили запросы Германии.

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Неясно, какие боеприпасы теперь Германия отправит в Украину после отказа из Берна. Это могут быть боеприпасы, которые вывозились на реэкспорт без ограничений ранее. Или это боеприпасы, которые частично производились в Швейцарии, а дорабатывались за границей.

Во втором случае реэкспорт в Украину также возможен без согласия Швейцарии – на основании исключения из швейцарского законодательства о военных материалах.

Темы: Швейцария
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