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За два місяці фонд "Повернись живим" купив армії спорядження на майже 2 млрд гривень

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 20:06

Директор фонду "Повернись живим" Тараса Чмут повідомив, що за два місяці повномасштабного вторнення Росію в Україну волонтери купили потрібного спорядження для армії на 2 млрд гривень. 

Джерело: Чмут у Facebook

Деталі: За два місяці роботи команди фонду "Повернись живим" на допомогу українським захисникам перерахували 1 929 211 091 гривню.

За ці кошти вдалося придбати 126 БПЛА, майже 3 тис. квадрокоптерів, 17 тис. бронежилетів, більше 4 тис. тепловізорів, нічної та іншої оптики, тощо. 

 

Чмут додав, що за ці два місяці вдалося закупити та передати величезні об’єми допомоги для сотень частин та підрозділів від ЗСУ та ТРО до ГУРу, СБУ, ДПСУ та НГУ та Нацполу.

Далі у "Повернись живим" більш "амбітні" плани:

  • Бронетехніка
  • Військові безпілотні авіаційні комплекси
  • Модернізація та посилення системи ППО/ПРО
  • Автомобілі
  • Військова тепловізійна та нічна оптика
  • Зв‘язок, та управління військами
  • Мінна безпека та розмінування
  • Розвиток Школи снайперів та снайпінгу як напрямку
  • Розвиток навчального центру БПЛА та фахової підготовки операторів

За його словами, фонд хоче щоби ЗСУ були ефективними на полі бою: "Хочемо перекрити наші слабкі місця та послабити ворога там, де він може бути сильним".

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