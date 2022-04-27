За два месяца фонд "Вернись живым" купил армии снаряжения на почти 2 млрд гривен
Директор фонда "Вернись живым" Тараса Чмут сообщил, что за два месяца полномасштабного вторжения России в Украину волонтеры купили нужное снаряжение для армии почти на 2 млрд гривен.
Источник: Чмут в Facebook
Детали: За два месяца работы команды фонда "Повернись живим" в помощь украинским защитникам перечислили 1 929 211 091 гривну.
За эти средства удалось приобрести 126 БПЛА, почти 3 тыс. квадрокоптеров, 17 тыс. бронежилетов, более 4 тыс. тепловизоров, ночной и другой оптики и т.д.
Чмут добавил, что за эти два месяца удалось закупить и передать огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений от ВСУ и ТРО до ГУР, СБУ, ГПСУ, НГУ и Нацпола.
Далее в "Повернись живим" более "амбициозные" планы:
- Бронетехника
- Военные беспилотные авиационные комплексы
- Модернизация и усиление системы ПВО/ПРО
- Автомобили
- Военная тепловизионная и ночная оптика
- Связь и управление войсками
- Минная безопасность и разминирование
- Развитие Школы снайперов и снайпинга как направления
- Развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.
По его словам, фонд хочет, чтобы ВСУ были эффективны на поле боя: "Хотим перекрыть наши слабые места и ослабить врага там, где он может быть сильным".