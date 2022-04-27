В МЗС закликали Будапешт не вплутувати питання війни в Україні в дискусію з ЄС

В МЗС назвали неприпустимим намагання Угорщини вплутати її позицію щодо війни в Україні в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права.

Про це "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим" - сказав він.

В МЗС закликали угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування.

Нагадаємо, представники Європейського Союзу надіслали в середу офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Високопоставлені чиновники ЄС сказали, що справа зосереджена на системних помилках у державних закупівлях Угорщини, які не змогли запобігти єдиним торгам, конфлікту інтересів та ризику корупції.

У відповідь на це в угорському уряді заявили, що "повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди".