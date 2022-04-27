В МИД призвали Будапешт не ввязывать вопрос войны в Украине в дискуссию с ЕС

В МИД назвали недопустимым попытки Венгрии впутать ее позицию по поводу войны в Украине в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права.

Об этом "Европейской правде" заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы" - сказал он.

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В МИД призвали венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования.

Напомним, представители Европейского Союза направили в среду официальное письмо в Венгрию, что стало первым шагом к применению нового механизма сокращения финансирования за подрыв стандартов верховенства права в блоке.

Высокопоставленные чиновники ЕС сказали, что дело сосредоточено на системных ошибках в государственных закупках Венгрии, которые не смогли предотвратить единые торги, конфликт интересов и риск коррупции.

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В ответ на это в венгерском правительстве заявили, что "должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды".