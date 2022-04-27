Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил звання Героя України
Середа, 27 квітня 2022, 21:04
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України".
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Деталі: Зеленський також повідомив, що у середу підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.