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Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 21:04
Сергей Наев, фото Минобороны

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины".

Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

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Темы: ЗеленскийНаевнаграды
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