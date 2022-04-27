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Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 21:04
Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины
Сергей Наев, фото Минобороны

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины".

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Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

Темы: ЗеленскийНаевнаграды
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