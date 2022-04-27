Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины
Среда, 27 апреля 2022, 21:04
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины".
Реклама:
Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.