Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія буде шантажувати не тільки газом – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 27 квітня 2022, 21:15
Росія буде шантажувати не тільки газом – Зеленський
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія буде шантажувати європейців не лише газом, а й торгівлею. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

Реклама:

Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися.

Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень.

Тому, що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами президента, Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу.

РФ хоче, щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому.

Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.

Теми: ЗеленськийРосіягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: