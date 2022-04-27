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Росія буде шантажувати не тільки газом – Зеленський

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 21:15
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія буде шантажувати європейців не лише газом, а й торгівлею. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися.

Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень.

Тому, що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам".

Деталі: За словами президента, Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу.

ВІДЕО ДНЯ

РФ хоче, щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому.

Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.

Теми: ЗеленськийРосіягаз
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