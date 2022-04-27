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Россия будет шантажировать не только газом – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 27 апреля 2022, 21:15
Россия будет шантажировать не только газом – Зеленский
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия будет шантажировать европейцев не только газом, но и торговлей.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.

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Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться.

Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, рассматривающую объединенную Европу как мишень.

Потому что, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам".

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Детали: По словам президента, Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис.

РФ хочет, чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном.

Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только Украине, по словам Зеленского, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции.

Темы: ЗеленскийРосcиягаз
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