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Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати мита на експорт з України до ЄС

Середа, 27 квітня 2022, 21:26

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Зазначається, що цей крок покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС і полегшити скрутне становище українських виробників та експортерів в умовах військового вторгнення Росії.

Пропозицію Єврокомісії тепер мають розглянути та узгодити Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.

Теми: СловаччинаЄСекспорт
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