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Премьер Словакии призывает навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Среда, 27 апреля 2022, 21:26

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал навсегда упразднить импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда" – написал Хегер в Twitter.

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Как сообщалось, Европейская комиссия предложила приостановить на год импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.

Отмечается, что этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить затруднение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Предложение Еврокомиссии теперь должно рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.

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Темы: СловакияЕСэкспорт
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