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В уряді Німеччини бояться рецесії у разі ембарго на російську енергію

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 21:44

Знижений прогноз уряду Німеччини щодо зростання на 2,2% цього року не передбачає введення ембарго на російську енергію, і економіка впаде в рецесію, якщо це станеться.

Про це заявив у середу міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство Габека в середу знизило свій прогноз зростання на 2022 рік до 2,2% з 3,6%, прогнозованих у січні, оскільки вторгнення Росії в Україну, санкції та високі ціни на енергоносії впливають на виробництво. Відомство також відвищило свій прогноз інфляції на 2022 рік до 6,1%.

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Підтримка Німеччиною України та санкції проти Росії призвели до зниження темпів зростання та вищих прогнозів інфляції, сказав Габек на пресконференції: "Ми повинні бути готові заплатити цю ціну".

"Україна бореться за свою свободу, свою демократію, свою форму правління та свою територіальну незалежність. Але вони також борються за нас – за Німеччину, за Європу, за принципи, на яких побудований світопорядок", – сказав він.

Російський "Газпром" у середу припинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову розрахунку в рублях, розгорнувши економічну війну з Європою у відповідь на санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Москви в Україну.

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Габек сказав, що Німеччина дуже серйозно поставилася до цієї ситуації, але німецькі компанії продовжуватимуть платити за російський газ в євро, дотримуючись контрактів.

Залежність Німеччини від російського газу впала до 35% імпорту з 55% до війни в Україні, додав він.

Теми: НімеччинаРосія
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