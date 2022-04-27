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В правительстве Германии боятся рецессии в случае эмбарго на российскую энергию

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 21:44

Сниженный прогноз правительства Германии по росту на 2,2% в этом году не предполагает введение эмбарго на российскую энергию, и экономика упадет в рецессию, если это произойдет.

Об этом заявил в среду министр экономики Германии Роберт Габек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство Габека в среду снизило свой прогноз роста на 2022 год до 2,2% с 3,6%, прогнозируемых в январе, поскольку вторжение России в Украину, санкции и высокие цены на энергоносители влияют на производство. Ведомство также повысило свой прогноз инфляции на 2022 год до 6,1%.

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Поддержка Германией Украины и санкции против России привели к снижению темпов роста и более высоких прогнозов инфляции, сказал Габек на пресс-конференции: "Мы должны быть готовы заплатить эту цену".

"Украина борется за свою свободу, свою демократию, свою форму правления и свою территориальную независимость. Но они тоже борются за нас – за Германию, за Европу, за принципы, на которых построен миропорядок", – сказал он.

Российский "Газпром" в среду прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа расчета в рублях, развернув экономическую войну с Европой в ответ на санкции Запада, введенные из-за вторжения Москвы в Украину.

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Габек сказал, что Германия очень серьезно отнеслась к этой ситуации, но немецкие компании будут продолжать платить за российский газ в евро, соблюдая контракты.

Зависимость Германии от российского газа упала до 35% импорта с 55% до войны в Украину, добавил он.

Темы: ГерманияРосcия
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