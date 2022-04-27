Харківщина: внаслідок обстрілів є загиблий і поранені, ЗСУ взяли полонених

На Харківщині у середу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, 6 дістали поранень, в тому числі дитина.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області.

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові, на жаль, загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 – у важкому стані.

Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення 3 людей, в тому числі дитина 14 років".

Деталі: Синєгубов повідомив також, що ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи та Курульки. ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат.

Разом з тим, бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.

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полонені, фото з Telegram Синєгубова

"Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування. Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя", - повідомив Синєгубов.