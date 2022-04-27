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Харьковщина: в результате обстрелов есть погибший и раненые, ВСУ взяли пленных

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 22:20
Харьковщина: в результате обстрелов есть погибший и раненые, ВСУ взяли пленных
пленные, фото из Telegram Синегубова

В Харьковской области в среду в результате российских обстрелов погиб один человек, 6 получили ранения, в том числе ребенок.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области.

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В результате вражеских обстрелов в Харькове, к сожалению, погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.

От обстрелов Чугуевского района получили ранения 3 человека, в том числе ребенок 14 лет".

Детали: Синегубов сообщил также, что враг продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенкового, Большой Камышевахи и Курульки. ВСУ держат оборону, постоянно нанося врагу потери.

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Вместе с тем, бойцы Вооруженных Сил в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

 
пленные, фото из Telegram Синегубова

"Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования. Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - сообщил Синегубов.

Темы: Харьковская областьвойнапленные
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