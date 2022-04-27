Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: в результате обстрелов есть погибший и раненые, ВСУ взяли пленных

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 22:20
пленные, фото из Telegram Синегубова

В Харьковской области в среду в результате российских обстрелов погиб один человек, 6 получили ранения, в том числе ребенок.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области.

В результате вражеских обстрелов в Харькове, к сожалению, погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.

От обстрелов Чугуевского района получили ранения 3 человека, в том числе ребенок 14 лет".

Детали: Синегубов сообщил также, что враг продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенкового, Большой Камышевахи и Курульки. ВСУ держат оборону, постоянно нанося врагу потери.

Вместе с тем, бойцы Вооруженных Сил в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
 
пленные, фото из Telegram Синегубова

"Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования. Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - сообщил Синегубов.

Темы: Харьковская областьвойнапленные
Главное сегодня

Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине

фото Генсек ООН приехал в Бородянку

"Слуга народа" приостановила членство Ковалева во фракции: он – на оккупированной Херсонщине

Регионы: россияне ударили ракетами по селу Шевченково, "Азовсталь" держится

Россияне закрепились у Таврического, готовятся форсировать Северский Донец – сводка Генштаба

Херсонщина: Россияне с мая собираются переводить регион на рубли

Все новости...
Харьковская область
Десантники уничтожили российский вертолет "Аллигатор"
Харьковщина: за сутки россияне убили 4 человека, ранили 9
Харьковская область: возле Дергачей погибли 3 человека в результате обстрелов оккупантов
Последние новости
13:31
Один украинский университет попал в мировой рейтинг Global 2000
13:18
Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов
13:13
Россияне снова обстреляли Харьков: 1 человек погиб
13:07
Украина будет защищаться ударами по базам РФ, мир признает наше право – советник Ермака
13:04
В России собрались изучать книги Гордона
12:52
Shell отказалась от смесей нефтепродуктов с российским происхождением
12:44
Командующий ВС объяснил, какое оружие жизненно важно, чтобы закрыть небо над Украиной
12:42
Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине
12:37
ГУР обнародовало данные членов РПЦ, которые агитируют за войну против Украины
12:32
Пенсию, которую невозможно доставить по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке – Минсоц
Все новости...