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ЄС хоче спростити легальну міграцію, насамперед – для українців

Середа, 27 квітня 2022, 22:48

Єврокомісія внесла пропозиції спростити легальну міграцію до ЄС. Відповідні ініціативи було схвалено євро комісарами 27 квітня. В них входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються в країнах Євросоюзу від російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW, а також на сайт Єврокомісії.

У пакет увійшли проєкти зміни двох директив ЄС - про тимчасовий та постійний дозвіл на проживання.

Щодо тимчасової посвідки на проживання, то Єврокомісія пропонує дозволити подаватися на нього не лише з території країни ЄС, де людина хоче працювати, але також і з території, де вона живе. На розгляд заяви наразі відводять чотири місяці.

У Брюсселі пропонують включити у ці терміни видачу візи, необхідної для в'їзду до цієї держави ЄС, а також проведення перевірки на ринку праці.

Також пропонується скасувати обмеження, за яким  громадяни третіх країн з тимчасовою посвідкою на проживання у ЄС не можуть міняти роботодавця. У разі втрати роботи, дозвіл на проживання має діяти ще три місяці.

Безстроковий дозвіл на проживання можна отримати після п'яти років проживання на території ЄС - але тільки в одній країні.

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"За допомогою цього пакету ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС та посилення прав резидентів та членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів до ЄС на сьогодні та завтра", - додала єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Також схвалена ініціатива про пілотний проєкт пошуку талантів – він запрацює саме для біженців з України

Єврокомісія запропонувала інструменти пошуку спеціалістів для існуючих вакансій. У середині 2023 року планується створити спеціальну платформу, де зможуть зареєструватися люди з певною кваліфікацією, які живуть у третіх країнах, але бажають працювати в ЄС.

Проте це цього літа Єврокомісія хоче запустити пілотний для українських біженців. За словами Йоханссон, пілотний проєкт може допомогти державам ЄС у адаптації мігрантів. Наприклад - знайти вчителів з України, щоби взяти їх на роботу для підтримки українських дітей-біженців.

Згодом – до кінця 2022 року, цей проєкт має запрацювати й щодо громадян інших країн: Марокко, Тунісу та Єгипту.

Теми: ЄСбіженці
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