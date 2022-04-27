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ЕС хочет упростить легальную миграцию, в первую очередь – для украинцев

Среда, 27 апреля 2022, 22:48

Еврокомиссия внесла предложение упростить легальную миграцию в ЕС. Соответствующие инициативы были одобрены еврокомиссарами 27 апреля. В них входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, а также сайт Еврокомиссии.

В пакет вошли проекты смены двух директив ЕС – о временном и постоянном разрешении на проживание.

Что касается временного вида на жительство, то Еврокомиссия предлагает разрешить подаваться на него не только с территории страны ЕС, где человек хочет работать, но также и с территории, где он живет. На рассмотрение заявления отводится четыре месяца.

В Брюсселе предлагается включить в эти сроки выдачу визы, необходимой для въезда в это государство ЕС, а также проведение проверки на рынке труда.

Также предлагается отменить ограничения, по которым граждане третьих стран с временным видом на жительство в ЕС не могут менять работодателя. В случае потери работы разрешение на проживание должно действовать еще три месяца.

Бессрочное разрешение на проживание можно получить после пяти лет проживания на территории ЕС – но только в одной стране.

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"С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок на проживание и работу в ЕС и усиление прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС на сегодня и завтра", - добавила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Также одобрена инициатива о пилотном проекте поиска талантов – он заработает именно для беженцев из Украины

Еврокомиссия предложила инструменты поиска специалистов для существующих вакансий. В середине 2023 планируется создать специальную платформу, где смогут зарегистрироваться люди с определенной квалификацией, которые живут в третьих странах, но желают работать в ЕС.

Однако этим летом Еврокомиссия хочет запустить пилотный для украинских беженцев. По словам Йоханссон, пилотный проект может помочь государствам ЕС в адаптации мигрантов. Например – найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для поддержки украинских детей-беженцев.

Впоследствии – до конца 2022 года, этот проект должен заработать и в отношении граждан других стран: Марокко, Туниса и Египта.

Темы: ЕСбеженцы
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