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США розширили обмін розвідданими з Україною – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 23:04

Сполучені Штати зняли деякі обмеження щодо обміну розвідувальними даними з Україною на тлі посилення наступу РФ на сході та півдні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Директор Національної розвідки Авріл Хейнс повідомила Конгресу про кроки цього місяця після того, як представник Майк Тернер, головний республіканець у комітеті з розвідки Палати представників, написав секретного листа, в якому закликав адміністрацію Байдена зняти обмеження.

Розширений обмін покликаний допомогти Україні захистити і потенційно повернути територію в цих регіонах, сказав співрозмовник агентства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін відвідали Україну на вихідних і заявили, що США почнуть відправляти дипломатів назад в Україну і надавати більше військової допомоги, оскільки країна продовжує боротися з російською військовою присутністю у своїх східних і південних регіонах.

Чиновники Офісу директора національної розвідки поки не коментували інформацію щодо обміну розвідданими.

Теми: СШАрозвідка
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