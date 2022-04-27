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США расширили обмен разведданными с Украиной – СМИ

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 23:04

Соединенные Штаты сняли некоторые ограничения обмена разведывательными данными с Украиной на фоне усиления наступления РФ на востоке и юге.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

Директор Национальной разведки Аврил Хейнс сообщила Конгрессу о шагах этого месяца после того, как представитель Майк Тернер, главный республиканец в комитете по разведке Палаты представителей, написал секретное письмо, в котором призвал администрацию Байдена снять ограничения.

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Расширенный обмен призван помочь Украине защитить и вернуть территорию в этих регионах, сказал собеседник агентства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Украину на выходных и заявили, что США начнут отправлять дипломатов обратно в Украину и оказывать больше военной помощи, поскольку страна продолжает бороться с российским военным присутствием в своих восточных и южных регионах.

Чиновники Офиса директора национальной разведки пока не комментировали информацию об обмене разведданными.

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Темы: СШАразведка
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