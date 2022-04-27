Київщина: у деокупованому селі трактор наїхав на російську міну
Середа, 27 квітня 2022, 23:25
У Бучанському районі Київської області тракторист натрапив на протитанкову міну, яку лишили окупанти.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "На Бучанщині тракторист натрапив на протитанкову ворожу міну. В селі Маковище чоловік виїхав трактором на польову дорогу, де натрапив на сховану в землі протитанкову міну, яку лишили окупанти.
Техніка зазнала серйозних ушкоджень, але водій, на щастя, не постраждав".
Деталі: Поліція закликає громадян на деокупованих територіях не ходити лісовими дорогами, уникати покинутих споруд, не брати речі, які перебували в зоні бойових дій.
Там також радять дочекатися завершення відпрацювання деокупованих територій вибухотехніками та рятувальниками.