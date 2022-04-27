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Київщина: у деокупованому селі трактор наїхав на російську міну

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 23:25
фото поліції

У Бучанському районі Київської області тракторист натрапив на протитанкову міну, яку лишили окупанти.

Джерело: поліція Київської області

 
всі фото поліції

Дослівно: "На Бучанщині тракторист натрапив на протитанкову ворожу міну. В селі Маковище чоловік виїхав трактором на польову дорогу, де натрапив на сховану в землі  протитанкову міну, яку лишили окупанти.

Техніка зазнала серйозних ушкоджень, але водій, на щастя, не постраждав".

Деталі: Поліція закликає громадян на деокупованих територіях не ходити лісовими дорогами, уникати покинутих споруд, не брати речі, які перебували в зоні бойових дій.

 
 

Там також радять дочекатися завершення відпрацювання деокупованих територій вибухотехніками та рятувальниками.

Теми: Київська областьБучаокупаціямінування
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