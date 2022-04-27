Киевщина: в деоккупированном селе трактор наехал на российскую мину

В Бучанском районе Киевской области тракторист наехал на противотанковую мину, которую оставили оккупанты.

Источник: полиция Киевской области

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Дословно: "На Бучанщине тракторист наткнулся на противотанковую вражескую мину. В селе Маковище мужчина выехал трактором на полевую дорогу, где наткнулся на спрятанную в земле противотанковую мину, которую оставили оккупанты.

Техника получила серьезные повреждения, но водитель, к счастью, не пострадал".

Детали: Полиция призывает граждан на деоккупированных территориях не ходить по лесным дорогам, избегать заброшенных сооружений, не брать вещи, которые находились в зоне боевых действий.

Там также советуют дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями.